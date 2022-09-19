Barcelona'da 17 yıllık Sergio Busquets dönemi sona eriyor. Temmuz 2005'te henüz 16 yaşında Barcelona kadrosuna katılan İspanyol oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz belli olmasa da alternatifi belirlenmiş durumda.

Mirror'ın haberine göre Barcelona, Sergio Busquets'in ayrılığı ile oluşacak boşluğu Chelsea'den Jorginho ile doldurmak istiyor. Nitekim Jorginho'nun da sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor ki Barcelona, bonservis ücreti içermeyen bu transferi tamamlamanın peşinde.

Jorginho'nun Chelsea'deki durumunu Graham Potter'ın tavrı belirleyecek. Fakat şimdiden Chelsea'nin Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ı o bölgeye transfer etmeye çalıştığı aktarılmakta.

Sergio Busquets konusunda da Xavi'nin tavrı belirleyici olabilir. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belli değil fakat Xavi, şu ana kadar büyük oyuncuların isimlerine çok anlam yüklemediğini gösterdi. Gerard Pique ve Jordi Alba'nın ilerleyen yaşlarıyla forma şanslarının azalması Sergio Busquets ile de yeni bir sözleşme ihtimalinin düşük olduğunu ifade ediyor.