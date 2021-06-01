Barcelona'da Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın takımın başında kalıp kalmayacağı merak konusu.

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Koeman'ın takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan başkan Joan Laporta, "Ronald Koeman'ın bir yıl daha sözleşmesi var. Teknik direktör konusunda acele etmeyeceğiz. O bizim seçmediğimiz bir teknik direktör. Koeman'ıntakıma dahil olup olmadığını görmek için birkaç konuşmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Koeman B planı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Ronald Koeman takımda kalmak istiyor. Ancak Laporta, tecrübeli teknik adamı B planı olarak düşünüyor. Barcelona başkanının istediği teknik direktör ile anlaşamaması durumunda Hollandalı çalıştırıcıyla yola devam edeceği konuşuluyor.