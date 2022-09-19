La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Xavi ile tecrübeli stoper Gerard Pique arasında yaşanan tartışma nedeniyle olaylı günler yaşıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique, Bayern Münih'e kaybettikleri maçın ardından soyunma odasında istediği süreleri alamaması nedeniyle şikayetlerde bulundu.

Gerginlik yükseldi

İspanyol futbolcunun sözlerini duyan Teknik Direktör Xavi ise, "Ve şimdi daha da az oynayacaksın" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Pique ve Xavi arasındaki ilişkinin şu anda oldukça gergin olduğu belirtiliyor.

Formasını kaybetti

2008 yılından beri Barcelona forması giyen ve uzun süredir takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Pique bu sezon ise ilk 11'deki yerini kaybetti. Xavi'nin savunma hattında Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde ve Ronald Araujo'yu daha çok tercih etmesi ile 5. tercih olmaya kadar gerileyen tecrübeli stoper yalnızca 2 maçta forma şansı buldu.

Maliyeti çok yüksek

Takımda fazla süre bulamayan Pique'nin maaşı da Barcelona için ayrı bir sorun oluşturuyor. Yüksek maaşı, kulüp için mali bir yük olarak görülen Pique'nin bu sezon takımdan ayrılabileceği de iddialar arasında yer aldı.

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