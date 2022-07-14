İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da transferler devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Performansı ve transferi için ödenen bonservis nedeniyle sürekli eleştirilerin hedefinde olan Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile Barcelona 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Katalan ekibinde ikisi lig olmak üzere 5 kupa kazanan Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan Barcelona kariyerinde tüm kulvarlarda 150 maça çıktı ve 32 kez rakip fileleri havalandırdı.







