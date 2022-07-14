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Barcelona'da Ousmane Dembele'nin sözleşmesi uzatıldı

Barcelona, Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

14 Temmuz 2022, Perşembe 13:42 Son Güncelleme:
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Barcelona'da Ousmane Dembele'nin sözleşmesi uzatıldı

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da transferler devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Performansı ve transferi için ödenen bonservis nedeniyle sürekli eleştirilerin hedefinde olan Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile Barcelona 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. 

Katalan ekibinde ikisi lig olmak üzere 5 kupa kazanan Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan Barcelona kariyerinde tüm kulvarlarda 150 maça çıktı ve 32 kez rakip fileleri havalandırdı.



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