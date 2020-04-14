Corona virüs salgını nedeniyle liglerin askıya alındığı bu dönemde transfer çalışmaları anlamında en etkin takımlardan Barcelona, listesine yeni bir ismi ekledi.

BILD'in haberine göre Katalan ekibi, öncelikli hedefleri Neymar ve Lautaro Martinez'e yönelik hamlelerinden istediği sonucu çıkaramazsa Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'a yönelecek.

Ancak BILD'in edindiği bilgilere göre Bayern Münih'in oyuncuyu bırakma gibi bir niyeti bulunmuyor. Coman'ın, Alman ekibi ile halen 2023'e kadar sözleşmesi bulunmakta.

Niko Kovac yönetimindeki Bayern'de mutsuz bir dönem geçiren Coman, Hansi Flick'in takımda kalmasıyla güven kazandı. Daha önce onun hakkında açıklamalarda bulunan Flick, "Coman, takımın zor zamanında işlerin yeniden yoluna koyulmasında yardımcı oldu" demişti.

2015'te kiralık olarak Bayern'e gelen ve 2017'de bonservisi alınan Fransız oyuncu, Alman ekibiyle çıktığı 147 maçta 30 gol atarken 33 de asist yapmayı başardı.