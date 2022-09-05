Barcelona'da Miralem Pjanic belirsizliği! Sharjah devrede
Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı. İddialara göre Sharjah FC, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık bir teklif sundu. Pjanic'în kararını bekleyen Barcelona ise yolları ayırmaya hazır.
Beşiktaş 'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona'daki durumu belirsizliğini koruyan Miralem Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Sharjah FC'nin radarına girdi. Sharjah, Katalan ekibinden ayrılma ihtimali bulunan tecrübeli orta saha için 3 yıllık bir teklif sundu.
transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Transfer dönemi hala açık
La Liga'da transfer dönemi kapanmış olsa da Birleşik Arap Emirlikleri'nde hala açık olduğu için Sharjah FC, Pjanic'i kadrosuna katabilir.
Barcelona, Pjanic'i bekliyor
Barcelona, Bosna Hersekli futbolcunun karararını bekliyor. Eğer tecrübeli futbolcu teklifi kabul ederse, Katalan ekibi yolları ayırmaya hazır.
Antrenmanlarda ön plana çıktı
Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen ve ilk olarak kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, sezon öncesi göstermiş olduğu performanslar ile teknik direktör Xavi'yi etkilemiş ve planları değiştirmişti. Ancak Pjanic, Barcelona ile yeni sezonda henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.