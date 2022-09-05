Beşiktaş 'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona'daki durumu belirsizliğini koruyan Miralem Pjanic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Sharjah FC'nin radarına girdi. Sharjah, Katalan ekibinden ayrılma ihtimali bulunan tecrübeli orta saha için 3 yıllık bir teklif sundu.

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La Liga'da transfer dönemi kapanmış olsa da Birleşik Arap Emirlikleri'nde hala açık olduğu için Sharjah FC, Pjanic'i kadrosuna katabilir.

Barcelona, Pjanic'i bekliyor

Barcelona, Bosna Hersekli futbolcunun karararını bekliyor. Eğer tecrübeli futbolcu teklifi kabul ederse, Katalan ekibi yolları ayırmaya hazır.

Antrenmanlarda ön plana çıktı

Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen ve ilk olarak kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, sezon öncesi göstermiş olduğu performanslar ile teknik direktör Xavi'yi etkilemiş ve planları değiştirmişti. Ancak Pjanic, Barcelona ile yeni sezonda henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



