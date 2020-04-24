Barcelona'nın yaz transfer dönemi hedefleri arasında yer alan Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'in sürekli olarak vatandaşı Lionel Messi ile oynama isteğinden bahsediliyordu.

Cadena SER'in Barcelona'ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, vatandaşı Lautaro Martinez'den çok öncelikle eski takım arkadaşı Neymar'ın kadroya katılmasını istediği belirtildi.

İki oyuncu da Barcelona'nın transfer hedefleri arasında yer alırken olası bir hamle için Katalan ekibinin seçim yapabileceği aktarılıyordu. Kulüp başkanı Bartomeu'nun da Neymar'ı takıma kazandırmak istediği fakat şu an yaşanan corona virüs salgınının yarattığı ekonomik krizin etkilerinin nasıl olacağını tam olarak kestiremediği belirtildi.