Barcelona'da Messi belirsizliği

Barcelona, doktor kontrolünden geçen Messi'nin sakatlandığını ve sol bacak arka adalesinde çekme ike ağrıların olduğunu belirtirken, Arjantinli futbolcunun iyileşme süresiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

25 Eylül 2019, Çarşamba 22:24
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Barcelona'da Messi belirsizliği

Sezon başında takımı Barcelona ile çalışmalara sakatlığı nedeniyle katılamayan geri dönmesi heyecanla beklenen Messi'nin son oynanan Villareal maçında sakatlığını nüksetmesi Katalan ekibindeki tüm keyifleri kaçırdı.

İşte Barcelona'dan yapılan açıklama:

"Sol addüktör kasında esneme tespit edilen Leo Messi'nin sahalara dönüş tarihi iyileşme hızına bağlı olarak netleşecek."

Maçı tamamlayamadı

Villarreal karşısında bu sezon ilk kez ilk 11'de başlayan Lionel Messi, ikinci yarının başında kendini rahat hissetmeyerek yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.

Arjantinli süperyıldızın son durumu merak konusu oldu.

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