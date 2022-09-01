Transfer döneminde kadrosunu yeni yıldızlarla güçlendiren Barcelona, takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayırmak istiyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Barcelona, Martin Braithwaite'i takımdan göndermek için çözüm yolları arıyor. Kulüp ile Danimarkalı futbolcu arasında sözleşme fesih görüşmeleri devam ediyor.

Katalan ekibi, transfer döneminde başka bir takıma transfer olmayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağlanması halinde yollarını ayıracak.

Galatasaray iddiaları

Barcelona'da beklenen performansları sergileyemeyen Braithwaite'in ismi transfer dönemlerinde Galatasaray ile transfer iddialarında yer almıştı.

18 milyon Euro ödendi

Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite 10 kez de fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı. Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Danimarkalı santrfor, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer olmuştu.



