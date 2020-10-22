Barcelona'da tüm yaz boyunca sözleşme krizi yaşayan Lionel Messi ve bir grup futbolcuya yönetimden maaş indirim talebi geldi ancak Messi'yle birlikte 6 futbolcu bu talebi hiçbir şekilde kabul etmiyor. Lionel Messi, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele kulübün indirim teklifine ret cevabı veriyor.

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberrine göre bu futbolcular konuyla ilgili olarak kendilerini savunuyorlar ve kulübe yardım etmek isteyen ilk kişi olduklarını ancak mevcut durumun haklarını kötüye kullanmak için bahane olarak kulüp tarafından kullanıldığını iddia ediyorlar.

Yönetimle indirim krizi yaşayan bu futbolcuların sözleşme bitiş tarihleri şu şekilde:

Lionel Messi - 30 Haziran 2021

Sergi Roberto - 30 Haziran 2022

Sergio Busquets - 30 Haziran 2023

Jordi Alba - 30 Haziran 2024

Philippe Coutinho - 30 Haziran 2023

Antoine Griezmann - 30 Haziran 2024

Ousmane Dembele - 30 Haziran 2022