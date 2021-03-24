MENÜ

Barcelona'da Koeman ile ilgili karar verildi

Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın Barcelona'daki geleceği belli oldu. Kulüp başkanı Joan Laporta ile görüşen Koeman'ın gelecek sezon da Katalan ekibinin başında yer alacağı belirtildi.

24 Mart 2021, Çarşamba 12:51 Son Güncelleme:
- A +
Barcelona'da Koeman ile ilgili karar verildi

Joan Laporta'nın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın takımdaki geleceği merak konusuydu. 

TV3'te yer alan habere göre, Koeman ile Laporta'nın yaptığı görüşme sonrasında Hollandalı çalıştırıcı ile yola devam etme kararı alındı. Herhangi bir transfer bilgisi verilmezken Wijnaldum, Depay ve Eric Garcia hamlelerinin masada olduğu öğrenildi. Öte yandan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceğinin de görüşüldüğü belirtildi.

Ağustos ayından beri takımın başında

Joan Laporta'dan güven alan Ronald Koeman, Ağustos ayında takımın başına geçmişti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barça ligde ise lider Atletico Madrid'in 4 puan gerisinde bulunuyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...