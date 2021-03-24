Joan Laporta'nın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın takımdaki geleceği merak konusuydu.

TV3'te yer alan habere göre, Koeman ile Laporta'nın yaptığı görüşme sonrasında Hollandalı çalıştırıcı ile yola devam etme kararı alındı. Herhangi bir transfer bilgisi verilmezken Wijnaldum, Depay ve Eric Garcia hamlelerinin masada olduğu öğrenildi. Öte yandan yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceğinin de görüşüldüğü belirtildi.

Ağustos ayından beri takımın başında

Joan Laporta'dan güven alan Ronald Koeman, Ağustos ayında takımın başına geçmişti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barça ligde ise lider Atletico Madrid'in 4 puan gerisinde bulunuyor.