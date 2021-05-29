Barcelona'da Jasikevicius'tan Anadolu Efes yorumu
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Olimpia Milano'yu Cory Higgins'in son saniye basketiyle geçen Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Milano maçı sonrası finalde temsilcimiz Anadolu Efes ile oynayacakları maça ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.
Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'yu Cory Higgins'in basketiyle 84-82 mağlup eden Barcelona, finalde temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi oldu. Milano maçı sonrası açıklamalarda bulunan Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, final maçına ilişkin de kısa bir açıklama yaptı.
Milano karşısında sergilenen savunma performansının Efes karşısında yeterli olmayacağını aktaran Jasikevicius, "82 sayı yememiz kabul edilemez. Bu, finali kazanmak için yeterli olmayacaktır. Bu savunma ile Efes'e karşı şansımız yok. Çok zor bir karşılaşma olacak çünkü EuroLeague'in finalinde başka türlü olamaz" ifadelerini kullandı.