Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'yu Cory Higgins'in basketiyle 84-82 mağlup eden Barcelona, finalde temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi oldu. Milano maçı sonrası açıklamalarda bulunan Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, final maçına ilişkin de kısa bir açıklama yaptı.

Milano karşısında sergilenen savunma performansının Efes karşısında yeterli olmayacağını aktaran Jasikevicius, "82 sayı yememiz kabul edilemez. Bu, finali kazanmak için yeterli olmayacaktır. Bu savunma ile Efes'e karşı şansımız yok. Çok zor bir karşılaşma olacak çünkü EuroLeague'in finalinde başka türlü olamaz" ifadelerini kullandı.