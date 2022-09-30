Barcelona, Marc-Andre ter Stegen'in yedeği Inaki Pena ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray 'da geçiren Inaki Pena ile sözleşme görüşmeleri başlayacak.

Sport'un haberine göre Xavi Hernandez yönetiminde inşa edilen proje, Barcelona'nın bugünü kadar geleceğini de güvence altına almak istiyor. Araujo, Balde, Pedri, Gavi, Ansu Fati gibi isimlerin yanı sıra genç kaleciler Inaki Pena ve Arnau Tenas da takım adına büyük önem taşıyorlar.

Ter-Stegen'in formu arka plana itti

Barcelona'da Inaki Pena'nın yeni sezonda daha büyük rol alması bekleniyordu. Neto'nun ayrılışı sonrası ikinci kaleci konumuna gelse de henüz aradığı şansları bulamadı. Bunda Marc-Antre ter Stegen'in sezona yaptığı iyi başlangıç etken oldu. Eski formunu yakalayan Alman kalecinin şu an için ilk 11'deki yerini kaybetmesi pek mümkün gözükmüyor.

Kupa maçlarında kullanılacak

Inaki Pena'nın şu an için Barcelona'nın kupa maçlarında kullanılması planlanıyor. Fakat Barcelona, Pena'nın ilerleyen süreçteki varlığına büyük önem veriyor.

Galatasaray performansı etken oldu

Barcelona, Neto'dan vazgeçerken ikinci kaleciyi akademiden kullanma düşüncesi ön plandaydı. Inaki Pena'nın Galatasaray'da geçirdiği sezonun bu anlamda kritik bir rol oynadığı belirtilmekte.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Barcelona, 23 yaşındaki kaleciyi kesinlikle kadrosunda tutmak istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pena ile yeni sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor.