Barcelona'da ilk hedef Diego Carlos

Barcelona, sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerinin gözdesi konumuna gelen Sevilla'nın stoperi Diego Carlos'u kadrosuna katmak istiyor.

11 Nisan 2020, Cumartesi 12:06 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Barcelona'da ilk hedef Diego Carlos

İspanya'dan Sport'un haberine göre Barcelona, önümüzdeki transfer dönemindeki ilk hedefi olarak Sevilla'nın başarılı stoperi Diego Carlos'u belirledi. 

Katalan ekibinin, bu transferde birçok önemli rakibi bulunuyor. İspanya'nın önde gelen diğer takımlarından Real Madrid ve Atletico Madrid de oyuncuya yönelik ilgilerini sürdürüyorlar. 

Brezilyalı oyuncu için Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un da devrede olduğu aktarılıyor. 

Sevilla, başarılı oyuncusu için 75 milyon Euro bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. 


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...