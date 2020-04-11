İspanya'dan Sport'un haberine göre Barcelona, önümüzdeki transfer dönemindeki ilk hedefi olarak Sevilla'nın başarılı stoperi Diego Carlos'u belirledi.

Katalan ekibinin, bu transferde birçok önemli rakibi bulunuyor. İspanya'nın önde gelen diğer takımlarından Real Madrid ve Atletico Madrid de oyuncuya yönelik ilgilerini sürdürüyorlar.

Brezilyalı oyuncu için Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un da devrede olduğu aktarılıyor.

Sevilla, başarılı oyuncusu için 75 milyon Euro bir bonservis bedeli belirlemiş durumda.



