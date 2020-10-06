Euroleague ekiplerinden Barcelona'da koronavirüs testleri pozitif çıkan, coach Sarunas Jasikevicius ve yardımcısı Darius Maskoliunas'ın ardından kulüp antrenmanlar için bekleme kararı aldı. Oyuncular ve teknik ekibin bugün gireceği testlere kadar yeni bir antrenman yapılmaması kararlaştırıldı. Sezona CSKA zaferiyle başlayan Barça'da bu maç sonrası koronavirüs patlak vermişti. Rus ekibi de Barça maçı sonrası 3 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Barcelona'da vakalar artarsa, yarınki Zenit maçı tehlikeye girebilir.