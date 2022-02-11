Ara transfer döneminde kadrosunu Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang ile güçlendiren Barcelona gelecek sezon için hedef golcü takviyesi.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona'nın gelecek yaz transfer dönemi için mutlak önceliği golcü takviyesi. Katalan ekibinin listesinin ilk sırasında ise Dortmund'un yıldızı Erling Haaland bulunuyor. Ancak Norveçli yıldızın taliplerinin çok olması nedeniyle Barcelona, alternatif isimleri de düşünüyor.

Barcelona, Haaland transferini gerçekleştiremezse Real Sociedad forması giyen Alexander Isak'ı takıma katmak istiyor. Katalan ekibi Isak'ın Haaland'a harika bir alternatif olabileceğini düşünüyor.

Isak seçeneği Barcelona için yeni değil. Katalan ekibi, İsveçli golcü ile uzun süredir ilgileniyor ve futbolcuyu aylarca analiz etti. Isak'ın aynı zamanda geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transfer olmatya çok yaklaştığı ancak gerçekleşmediği de belirtilenler arasında yer alıyor.

2019 yılında Dortmund'dan Real Sociedad'a transfer olan Isak'ın takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 27 maçta forma giyerken 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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