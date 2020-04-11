İspanyol devi Barcelona’da son dönemde işler iyice karışırken, son olay önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Barça’da 2’si başkan yardımcısı olmak üzere toplamda 6 yönetici, yazılı bir açıklamayla görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa edenler; kulübün 4 başkan yardımcısından ikisi olan Emili Rousaud ve Enrique Tombas ile diğer yöneticiler Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont ve Jordi Clasamiglia’ydı. 6 isim, bu kararı almalarına gerekçe olarak kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu’nun tutarsız kararlarını gösterdi. Yöneticiler, Real Madrid’in maksimum yüzde 20 kesinti yaptığı bir dönemde Bartomeu’nun salgın sebebiyle oyuncu ve teknik ekip maaşlarında yüzde 70 gibi bir kesintiye gitmesi, süreci de iyi yönetememesinden yakındılar.

Yeni istifalar gelebilir...

Ayrıca yazılı açıklamada, “Salgın sonrasında karşımıza çıkacak büyük zorluklar ve şu andaki süreçle ilgili olarak ne yazık ki kulübün yönetim biçimini tersine çevirmeyi başaramadık. Ayrıca sahte hesaplarla (Bartomeu’nun yaptırdığı öne sürülmüştü.) sosyal medyadan oyunculara yapılan ve basında ‘barçagate’ adı verilen olayla ilgili olarak hayal kırıklığımızı da kamuoyuyla paylaşmak isteriz” ifadelerine yer verildi. 19 kişilik yönetimde şu an toplamda 13 kişi kalırken, ismi henüz açıklanmayan 3 yöneticinin daha istifa noktasına geldiği öne sürülüyor.

‘Kulübün parasını birileri çaldı'

Katalan ekibinde Başkan Josep Maria Bartomeu’nun en yakınındaki isimlerden biri olan ve istifa eden 2. Başkan Emili Rousaud, İspanyol medyasına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rousaud, “Kulüpte üst düzey pozisyondakilerden birinin para çaldığını düşünüyorum. Kulüp olarak bir iş için bir şirkete 1 milyon Euro ödemiştik. Daha sonra aslında bunun gerçek maliyetinin sadece 100 bin Euro olduğunu öğrendik. Bunu biri yaptı ama kimin yaptığını bilmiyorum” diye konuştu.