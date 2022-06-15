Gelecek sezon için kadro planlamasına teknik direktör Xavi önderliğinde devam eden Barcelona'da flaş bir ayrılık yaşandı.

30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Dani Alves, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Barcelona'dan ayrıldığını açıkladı. Paylaşımında kulübe veda eden Brezilyalı futbolcu, "Artık veda vaktim geldi. Kulübe geri dönmem ve o harika formayı tekrar giyebilmem için bana verdikleri fırsat için herkese teşekkür etmek istiyorum, ne kadar mutluyum bilemezsiniz…." ifadelerini kullandı.

Barcelona kararını iletti

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre ise Barcelona sözleşme uzatmak için herhangi bir teklifte bulunmayacağını Brezilyalı futbolcuya iletti. Brezilya Milli Takımı ile Güney Kore ve Japonya'ya karşı hazırlık maçı oynadıktan sonra tatilde bulunan Alves, kulüpten haber bekliyordu. 39 yaşındaki, futbolcu kararın kendisine bildirilmesinin ardından yakın zaman içerisinde geleceği hakkında kararını verecek.

Dünya Kupası hedefi

Dani Alves'in hedefi, 21 Kasım'da başlayacak olan Katar'daki Dünya Kupası'na formda bir şekilde hazırlanmak. Gelen ve gelebilecek bazı teklifleri inceleyecek olan Brezilyalı futbolcunun önceliği Avrupa'nın beş büyük liginden birisinde forma giymek.

Teknik direktör Xavi'nin takımın başına geçmesinin ardından 2016 senesinde ayrıldığı Barcelona'ya Kasım 2021'de geri dönen Dani Alves, geçtiğimiz sezon 16 maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu Brezilya Milli Takımı'na da çağrılmayı başarmıştı.



