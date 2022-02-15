Turkish Airlines EuroLeague'in lideri Barcelona'da Cory Higgins, uzunca bir süre takımdan ayrı kalacak. Yıldız oyuncu, sol ayağında kronik hale gelen plantar fasiit nedeniyle 14 Şubat Pazartesi günü bir ameliyat geçirdi.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci Barcelona tarafından yaklaşık 12 hafta olarak açıklandı. Higgins, bu sezon sakatlık nedeniyle Kasım ve Aralık aylarında 9 maç kaçırmıştı.

Daha önce CSKA Moskova formasıyla iki EuroLeague şampiyonluğu kazanan Higgins, bu sezon Barcelona formasıyla 9.2 sayı, 1.7 asist ortalamalarıyla oynuyordu.