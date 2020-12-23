Barcelona, yeni başkanını seçmeye hazırlanırken adaylar ise vaatlerini bir bir sunuyorlar. Başkan adaylarından Agusti Benedito, Camp Nou'nun yıkılıp yeni bir stadyumun inşa edilmesi adına projesini açıkladı.

Seçim kampanyasına ilişkin sunumunu yapan Benedito, kazanırsa yeni bir stadyum yapacaklarını belirtti. Bu proje kapsamındaki önerilerin oylamaya sunulacağını açıkladı.

Yaptığı açıklamada Agusti Benedito, "İki seçeneği değerlendiriyoruz. Birincisi Camp Nou'yu yıkıp onun yerine bir stadyum inşa etmek ki bu da 3 sene Montjuic'te oynamamız anlamına gelir. Diğer seçenek ise Sant Joan Despi'de yeni bir stadyum inşa etmek... 24 Ocak'ta göreve gelirsek ilk yılımızda bu oylanacak. Hemen yaparsak ortaya koyduğumuz proje 900 milyon Euro'dan fazlaya mal olmaz. Bu da stadyumun isim haklarının 25 yıl süre için satılmasıyla finanse olur" ifadelerini kullandı.