Turkish Airliens EuroLeague Final Four'da şampiyonluk adına temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Barcelona'da yıldız oyun kurucu Nick Calathes'in durumu merak ediliyor. Calathes, yarı finalde Olimpia Milano ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sağlık ekibinin desteğiyle kenara gelerek oyunun son bölümünde forma giyememişti.

Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Calathes'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Milano maçında sakatlanan Yunan yıldızın durumunun netlik taşımadığını belirtirken oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağını aktardı.