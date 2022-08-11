Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Barcelona, mali yapıda bir takım zorluklarla karşı karşıya. Katalan kulübü, yeni yıldızlarından Andreas Christensen ve Franck Kessie'yi maç oynamadan göndermek zorunda kalabilir. Her iki oyuncu da geçen sezonun sonunda kendi kulüpleri Chelsea ve Milan'dan ayrıldıktan sonra İspanyol devine imza attı. Ancak Barça'nın mevcut mali durumu, Christensen ile Kessie'nin Camp Nou'ya vedasıyla noktalanabilir.

Yıldız fubolcuların sözleşmelerindeki madde...

Barcelona'nın gelir-gider tablosundaki olumsuz durum nedeniyle her iki futbolcunun lisansı henüz çıkartılamadı. ESPN'nin haberine göre, Barça Rayo Vallecano'ya karşı yapacağı açılış maçından önce futbolcuların kayıt yaptırmazsa, her iki isim de ücretsiz ayrılmalarına izin veren bir maddeyi yürürlüğe koyabilecek.

Christensen ve Kessie'nin sözleşmelerinde zamanında kayıt yaptırmazlarsa Barcelona'dan ücretsiz ayrılma haklarını kullanmalarına izin veren bir madde bulunuyor.

Diğer yeni transferler ne durumda?

Diğer yeni transferler Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Kounde'nin yanı sıra sözleşmeleri sona erdikten sonra yeni anlaşmalar imzalayan Sergi Roberto ve Ousmane Dembele de henüz kaydedilmedi.

Barcelona bu yaz transferler için 150 milyon Euro'nun üzerinde para harcadı ve şimdi takımda fazla kazanan oyuncuların ya maaşlarında indirim ya da satış için pazarlık yapıyor. İspanyol ekibi bu bağlamda Memphis Depay için Juventus ile dirsek temasında. Kulüp ayrıca, çok ihtiyaç duyulan nakit desteği için televizyon yayın haklarını satıyor.

İspanya'da kulüplerin kadrolarına yeni transferler ekleyebilmeleri için Ağustos ayının sonuna kadar süreleri var.









(NTV Spor)