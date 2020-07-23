Barcelona’da Blanc sesleri

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L’Equipe çarpıcı bir habere imza attı. İspanyol devi Barcelona’da şampiyonluğu Real Madrid’e kaptıran Setien’in, Şampiyonlar Ligi’nde de başarısız olması halinde görevine son verileceği ve yerine Laurent Blanc’ın 1 yıllığına getirileceği yazıldı. Sözleşmenin bitmesinden sonra ise Katalan ekibinin, kulübün efsanesi Xavi’yi teknik direktörlük koltuğuna oturtmasının beklendiği de haberin içinde yer aldı. Xavi şu an Katar ekibi Al Sadd’ı çalıştırıyor.