Barcelona’da bir oyuncu pozitif

İspanyol devi Barcelona, yaptığı açıklamada 9 kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi. Katalan ekibinde hazırlık kampında bulunan futbolcuların Pedri, Francisco Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğu öğrenildi. Barça, yarın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.