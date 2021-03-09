Barcelona'dan geçtiğimiz yaz transfer sezonunda ayrılmak isteyen ancak yönetimden izin çıkmaması sebebiyle takımda kalmak zorunda kalan Lionel Messi için Manchester City ve PSG'nin çok ciddi teklifleri bulunuyor.

Kulüp üyesi olan Messi bu hafta sonu yapılan seçimde, yeni seçilen başkan Juan Laporta'ya oy vermişti ancak Laporta'nın Arjantinli yıldızı hala ikna edemediği belirtiliyor. Daily Mail'deki habere göre; Laporta'nın zaferiyle Messi'nin kulüpten ayrılma isteğinde hiçbir azalma olmadı. Şu anda adeta borç batağında olan ve takımda en yüksek maaşı 90 milyon euro ile Messi'nin aldığı Barcelona'da, 33 yaşındaki yıldız seçimin ardından Laporta'yı da kutlamıştı.

Messi'nin, hem Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'de hem de Neymar'ın oynadığı PSG'de forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.