Yeni başkanını seçmeye hazırlanan Barcelona'da adayların da açıklamaları sürüyor. Son olarak eski başkanlardan ve yeniden aday olan Joan Laporta, Gerard Romero ile yaptığı yayında açıklamalarda bulundu.

Laporta, göreve gelirse takımdan yollayacağı konuşulan Ousmane Dembele için de görüşlerini paylaştı. Oyuncuyu satmayı düşünmeyen Laporta, "Ousmane Dembele'nin büyük bir hayranıyım. Bence muhteşem durumda ve zihinsel olarak da çok güçlü. Barcelona'da yıllarda birlikte kalmasını sağlamaya çalışacağım oyuncular arasında" ifadelerini kullandı.