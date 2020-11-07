İspanya La Liga'da 9. hafta mücadelesinde Barcelona, Real Betis'i Nou Camp'ta 5-2 mağlup ederken, Katalan ekibinin genç yıldızı Ansu Fati'den ise kötü haber geldi. 46. dakikada sakatlanarak yerini Lionel Messi'ye bırakmak zorunda kalan 18'lik hücumcunun sol diz menisküsünde yırtık olduğu açıklandı. Katalan kulübünden yapılan açıklamada "Yapılan testler, Ansu Fati'nin sol dizinde iç menisküs yırtığı olduğunu göstermiştir. Durum dikkatle takip edilecek ve tedavi detayları önümüzdeki günlerde belirlenecektir." denildi.

Uzmanlar, bu sezon 10 maçta 5 gol 4 asistlik harika bir performans sergileyen oyuncunun ameliyat olması durumunda en az 4 ay, bıçak altına yatmaması durumunda ise 2 ay kadar sahalardan uzak kalacağını belirtiyor.

Sevilla ve Barcelona altyapısının ortak bir ürünü olan Ansu Fati özellikle bu sene gösterdiği performansla İspanya U-19 ve U-21 milli takımlarından kısa sürede A milli takıma yükselmişti.







