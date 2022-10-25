Bu sezon başında hocalık kariyerindeki ikinci durağı olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başına geçen Andrea Pirlo'nun, geçen sezon Barcelona'nın kapısından döndüğü öne sürüldü. İspanyol Sport Gazetesi, Lionel Messi'nin PSG'ye gittiği geçen sezona Ronald Koeman'la başlayan Barça'da Başkan Johan Laporta'nın,Hollandalı hoca ile yolları ayırdıktan sonra Pirlo'yu istediği öğrenildi.Daha önceki başkanlık döneminde tıpkı Pirlo gibi hocalık kariyerinin başlarında olan Frank Rijkaard'la önemli başarılar elde eden Laporta'nın, İtalyan futbol adamını ideal kişi olarak seçtiği iddia edildi.





Yemeğe davet etti...

Barça'nın 1 numaralı isminin, İtalyan teknik adamı getirmeden önce evinde 4 kaptan (Pique, Jordi Alba, Busquets ve Sergio Roberto) ile birlikte takımda ağırlığı olan 3 oyuncuyu yemeğe davet ederek düşüncelerini öğrendiği yazıldı. Ancak oyuncuların, Pirlo ile ilgili olarak olumsuz görüş bildirdiği ve kulübün felsefesine uzak tecrübesiz birini getirmenin işe yaramayacağını ifade ettikleri belirtildi. Futbolcuların, takımın eski kaptanı XaviHernandez'i işaret ettikleri yemeğin ardından ise Laporta'nın, efsane ismi (6 Kasım 2021) hoca yaptığı vurgulandı.



