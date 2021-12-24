Barcelona, Yusuf Demir için kararını verdi

Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Yusuf Demir, Ronald Koeman döneminde zaman zaman şans bulmuştu. Xavi yönetimindeki Barça, genç oyuncunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Marca gazetesi, Yusuf Demir için yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı. Gazeteye göre şu ana kadar 9 maça çıkan futbolcu bir maçta daha forma giyerse Barcelona oyuncunun 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kalacak.

Yusuf Demir'i kadroda düşünmeyen Barcelona oyuncuya 10. maçta oynama şansını vermeyecek. Böylece Yusuf Demir ile yollar ayrılacak. Yusuf Demir'in adı Bundesliga kulüpleriyle anılıyor.

Yusuf Demir bu sezon Barcelona'da ne yaptı?

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.

La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.