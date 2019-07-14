Barcelona yılın transferini tanıttı

Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den sorunlu ayrılışıyla ilgili pişman olmadığını söyledi.

Nou Camp Stadı'nda yapılan Griezmann'ın tanıtım toplantısına Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, Barcelona Futbol Şubesi Teknik Sekreteri Eric Abidal, Fransız futbolcunun ailesi ve gazeteciler katıldı.

Barcelona'ya transferinde serbest kalma bedeline ilişkin eski kulübü Atletico Madrid'in yaptığı itirazla ilgili sorulara maruz kalan Griezmann, şunları söyledi:

"Evin olarak gördüğün bir yeri, bir takımı bırakmak her zaman zor. Benim Atletico'ya karşı sadece hayranlığım ve saygım var. Yaptıklarımdan dolayı hiçbir utancım yok. Hata yaptığım şeyler olmuştur ama yaptıklarımdan dolayı asla pişmanlık duymadım. Pişman değilim. Eğer özür dilemem gerekiyorsa bunu en iyi konuştuğum yer olan sahada yapmak en iyisi olur."

Griezmann, "Barça'ya gelmek için çok arzuluydum. Hedefim tüm kupaları kazanmak. Lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi. Çünkü kulübün hedefleri aynı zamanda benim de hedefim." ifadelerini kullandı.

Katalan takımında, ailesinin ortak kararıyla 17 numaralı formayı seçen Griezmann, en büyük hedeflerinden birinin, şimdiye kadar kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak olduğunu kaydetti.

AA