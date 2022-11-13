Türkiye’den sadece FANATİK Gazetesi’nin üyesi olduğu ESM’in her yıl Avrupa liglerinin en golcü oyuncusuna verdiği ‘Altın Ayakkabı’ ödülünü üst üste ikinci kez kazanan Robert Lewandowski’den çok özel açıklamalar... Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 35 gol atarak ödülün sahibi olan ve şu an Barcelona forması giyen Lewa, ESM’le birlikte FANATİK’in sorularını yanıtladı.

"Ne kadar zor olduğunu biliyorum"

İkinci kes Altın ayakkabı'yı kazanmanın senin için anlamı nedir?

“Tabii ki çok büyük bir anlamı var. Çünkü çok fazla sayıda gol atmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Üst üste ikinci kez bu ödülü kazandığım için hem mutlu hem de gururluyum. Ancak bu sadece benim değil, aynı zamanda takımın golleri.”

"Daha fazlasını göstermek istiyorum"

Üçüncü kez bu ödülü kazanmayı düşünüyor musun? Çünkü Erling Haaland şu an çok formda.

"Bunu asla düşünmedim. Sadece bu ödülü kazanmak için çok fazla gol atmaya odaklanmıyorum. Amacım her zaman en iyisini yapmak ve takımıma yardım etmek. Birçok kişi, benim iyi oynamamı gol atıp atmadığıma göre değerlendiriyor ama durum böyle değil. Barcelona’da benim gol atmam kadar topsuz oyundaki hareketim de önemli. Buraya geldiğimde oyun stilinin Bayern’den farklı olduğunu biliyordum. Buna adapte olmak ve gol atmaktan daha fazlasına sahip olduğumu göstermek istedim.”

Lionel Messi'nin Santiago Bernabéu'da Attığı En İyi Goller

"Takımların hazırlık zamanı yok"

Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Bu ara iyi mi yoksa kötü mü olacak?

"Bunu bilmiyorum ama herkes için yeni bir şey olacağı kesin. Sezon ortasındaki bir Dünya Kupası, zor olacaktır. Ama kişisel olarak ben buna hazırım. Takımlar için de zor. Çünkü turnuvaya hazırlanacak zamanları yok. Bu da zorluğun bir başka tarafı. Ancak hazır olmalı ve her ne olursa olsun en iyi performansınızı göstermelisiniz.”

"3 puanı almak en önemlisi"

Barcelona'nın yeniden yapılanma içine girdiği bir dönemde takıma geldin. Barça birkaç sezon içerisinde eski günlerine döner mi?

"Son birkaç ayda bile takımdaki gelişimi fark edebilirsiniz. Önümüzdeki sezonun başında çok daha iyi bir performans gösterebilir ve takım olarak daha fazla gelişebiliriz. Daha iyi ve daha istikrarlı olacağız. Futbolda kısa süreler içerisinde çok fazla şey kazanabilirsiniz. Birçok sakatlık sorunu yaşadık ve bu da bizi istikrar anlamında etkiledi. Özellikle bu durum, şanssız anlar da yaşadığımız Şampiyonlar Ligi’nde bizi etkiledi. Aslında önemli olan nasıl oynadığından çok nasıl bir sonuç aldığın. Çünkü günün sonunda 3 puanı almak her şeyden daha önemli hale geliyor.”

"Nereye atacağını iyi biliyor"

Messi ile tekrar Barcelona'ya dönüşü konusunda görüştün mü ve onunla aynı takımda oynamak ister misin?

"Messi, forvet oyuncularına attığı inanılmaz paslarla kesinlikle mükemmel bir oyuncu. Forvetlerle harika bir iletişimi ve bağlantısı var. Topu nereye atacağını çok iyi biliyor. O dünyanın en iyisi. Bir forvet olarak Messi ile oynamak rüya gibi bir şey olurdu."

"Gerçekten çok iyi bir takımlar"

Dünya Kupası'nda Arjantin'le aynı gruptasınız. Onlar favorilerden biri mi?

"Messi’li Arjantin’in, kupayı kazanabilecek ülkeler arasında olduğunu düşünüyorum. 30 maçtır kaybetmiyorlar. Gerçekten çok iyi bir takımlar ve ne kadar iyi oynadıklarını görüyorsunuz. Son derece disiplinli ve planı olan bir ekip."

"Karşınıza Messi ve Ronaldo çıkıyor"

Söylendiği gibi futbol sence, Messi'ye bir Dünya Kupası borçlu mu?

“Futbolda son 10-15 yıla baktığımızda iki büyük figür; Messi ve Ronaldo. Dünya Kupası’nı kim hak ediyor sorusunu sorduğunuzda, karşınıza hep bu ikili çıkıyor. Onlar efsane. Ama diğer taraftan, bu futbol ve ne olacağını asla söyleyemezsiniz. Çünkü futbol, dramatik ve tahmin edilemez bir oyun. Ancak Messi'nin durumunda, inanılmaz hikayesi devam ederken başarılarının tekrarlanması imkansız. Şimdi de Dünya Kupası’nı kazanmanın hayalini kuruyor ama böylesine büyük bir turnuvada ne olacağını tahmin edemezsiniz.”

Fanatik Özel / Çağrı Davran