Barcelona-Villarreal maç sonucu: 2-1

La Liga 6. Hafta heyecanı hafta içinde yaşanırken bu sezon ligin ilk haftalarında beklenmedik kayıplar yaşayan Barcelona, son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Villarreal’i konuk etti.

Camp Nou Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Barcelona, 6'da Griezmann ve 15'de Arthur'un ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Art arda kalesinde goller gören Villareal, 44'de Cazorla ile Barça'ya cevap verdi ve ilk devre 2-1 sona erdi. İkinci devre iki takımın karşılıklı atakları ile geçerken gol sesi çıkmadı.

90 dakika Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Katalan devi Messi'den gelen kötü haberle yıkıldı. Sakatlığı nedeniyle sezon başından itibaren forma şansı bulmakta zorlanan Arjantinli yıldız, mücadeleye 11'de başlamasına rağmen yine sakatlandı ve 2. yarıya çıkamadı.

Bu sonucun ardından 10 puana yükselen Katalan ekibi, 7. sıraya yerleşti. Villareal ise 8 puanla 8. sırada kaldı.