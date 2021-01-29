İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid, LaLiga'nın toplantısına rest çekerek katılmadılar. Barcelona ve Real Madrid, ilk LaLiga'nın Görsel-İşitsel Düzenleme Kurumu'nun düzenlediği bir toplantıda yer almamış oldular. Toplantıda yer almama nedenleri ise Avrupa Süper Ligi'nin tartışılacak olmasıydı.

Barcelona ve Real Madrid, Avrupa Süper Ligi projesinin LaLiga'nın gündemi dışında kaldığını belirttiler. Çünkü yönetmeliğe göre LaLiga, İspanya dışı organizasyonları konu alamaz. Buna rağmen Avrupa Süper Ligi, bugünkü toplantının 3. başlığıydı. Toplantı daveti sonrası Barcelona ve Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'ni tartışma yetkisi bulunmayan LaLiga'nın toplantısına katılmayacaklarını belirten bir e-mail gönderdiler.

Toplantıda LaLiga Başkanı Javier Tebas, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının nasıl olabileceğine ilişkin de görüşler paylaşırken bunun da Görsel-İşitsel Düzenleme Kurumu'nun görev alanına girmeyen bir konu başlığı olduğu belirtildi.

Atletico Madrid'in CEO'su ve LaLiga Başkan Yardımcısı Miguel Angel Gil Marin, Avrupa Süper Ligi projesi hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirtirken kimsenin ona bu konu hakkında bilgi vermediğini ve bu projeye şiddetle karşı olduğunu dile getirdi. Sözleri, Alaves Başkanı Alfonso Fernandez Troconiz tarafından da ayakta alkışlandı.