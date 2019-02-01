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Barcelona ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda eşleşti!

İspanya Kral Kupası yarı finalinde ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid, birbirleriyle eşleşti. Futbolseverler böylece 1 aydan kısa bir süre içerisinde 3 El Clasico birden izleyecek.

01 Şubat 2019, Cuma 16:01 Son Güncelleme:
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Barcelona ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda eşleşti!

İspanya Kral Kupası yarı final eşleşmeleri, ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid'i bir kez daha karşı karşıya getirdi. 

Futbolseverler, böylece 1 aydan kısa bir süre içerisinde 3 El Clasico birden seyretme şansına sahip olacak.

İki takım arasındaki ilk maç 6 Şubat'ta Camp Nou'da oynanırken rövanş mücadelesine ise 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı ev sahipliği yapacak.

Real ile Barça, 2 Mart'ta da bu kez DE La Liga'nın 26. haftasında karşı karşıya gelecek. Kupadaki diğer yarı final eşleşmesinde Real Betis ile Valencia kozlarını paylaşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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