İspanya Kral Kupası yarı final eşleşmeleri, ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid'i bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Futbolseverler, böylece 1 aydan kısa bir süre içerisinde 3 El Clasico birden seyretme şansına sahip olacak.

İki takım arasındaki ilk maç 6 Şubat'ta Camp Nou'da oynanırken rövanş mücadelesine ise 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı ev sahipliği yapacak.

Real ile Barça, 2 Mart'ta da bu kez DE La Liga'nın 26. haftasında karşı karşıya gelecek. Kupadaki diğer yarı final eşleşmesinde Real Betis ile Valencia kozlarını paylaşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler