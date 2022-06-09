İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın ismi transfer iddialarında yer almaya devam ediyor.

Bild'de yer alan habere göre İlkay Gündoğan Katar'daki 2022 Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak oynamak için transfer arayışı içerisinde.

Manchester City'de mutlu olmadığı belirtilen başarılı orta saha iddialara göre kariyerinde yeni bir macera arıyor.

Barcelona ile Juventus peşinde

İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2023'te sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın kulübü ile sözleşme uzatma görüşmelerinin devam ettiği aktarılırken, Juventus ve Barcelona'nın futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Bu sezon 43 maçta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performans gösterirken, takımının Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 2-0'lık skordan geri gelerek 3-2 yendiği karşılaşmada 2 gole imza atarak şampiyonluğun mimarları arasında yer aldı.



