Transfer döneminin gözde stoperlerinden Jules Kounde için Chelsea ve Barcelona girişimlerini sürdürüyor.

Chelsea önceki iki transfer döneminde kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Jules Kounde için yeniden devreye girdi. 23 yaşındaki stoper için 55 milyon sterlinlik yeni bir teklif yapan Chelsea ve Sevilla’nın anlaşmaya yakın olduğu düşünülüyor. Sevilla, Barcelona’nın daha önce sunduğu 45 milyon euro ve bir oyuncu teklifini de değerlendiriyor.

Sevilla’nın Portekiz’de yapacağı sezon öncesi hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Fransız stoper çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

İki kulüple de sözleşme detaylarını görüşen Fransız stoperin kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.







