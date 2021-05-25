Liverpool'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum'un bu yaz sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde de teknik direktör Jürgen Klopp, deneyimli futbolcuya veda eden bir açıklamada bulunmuştu.

Georginio Wijnaldum'un ismi bu transfer döneminde bir hayli konuşulacak gibi duruyor. Sky Sports'un haberine göre; tecrübeli orta sahaya İspanya La Liga'dan Barcelona ve Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih talip oldu. Oyuncunun bonservisi olmaması kulüplerin ilgisini arttırıyor.

Wijnaldum bu sezon Liverpool formasıyla 51 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.





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