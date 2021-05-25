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Barcelona ve Bayern Münih Wijnaldum'un peşinde

İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen ve sözleşmesi bu yaz bitecek olan 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum'a Barcelona ve Bayern Münih talip oldu.

25 Mayıs 2021, Salı 00:33 Son Güncelleme:
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Barcelona ve Bayern Münih Wijnaldum'un peşinde

Liverpool'da forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum'un bu yaz sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde de teknik direktör Jürgen Klopp, deneyimli futbolcuya veda eden bir açıklamada bulunmuştu. 

Georginio Wijnaldum'un ismi bu transfer döneminde bir hayli konuşulacak gibi duruyor. Sky Sports'un haberine göre; tecrübeli orta sahaya İspanya La Liga'dan Barcelona ve Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih talip oldu. Oyuncunun bonservisi olmaması kulüplerin ilgisini arttırıyor. 

Wijnaldum bu sezon Liverpool formasıyla 51 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı.


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