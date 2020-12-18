Üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından Levante ve Real Sociedad galibiyetleriyle moral depolayan Barcelona, Valencia karşısında 3 puan arayacak. Ronald Koeman yönetiminde bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Barça, 12 maçta topladığı 20 puanla 5. sırada yer alıyor. Katalan ekibi, sahadan 3 puanla ayrılıp zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. 13 maçta 14 puan toplayıp 12. basamakta bulunan ve orta sıralardan kurtulma mücadelesi veren Valencia ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Barcelona, evinde 4 maçtır kaybetmiyor. Valencia ise 4 maçtır deplasman galibiyetine hasret. Barça, serisini 5 maça çıkarmaya, Valencia ise kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Barcelona - Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

19 Aralık Cumartesi günü Camp Nou'da oynanacak karşılaşma TSİ 18.15'te başlayacak. Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi fanatik.com.tr'de olacak.

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Barcelona - Valencia muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Braithwaite, Griezmann, Messi

Valencia: Domenech, Wass, Paulista, Diakhaby, Gayai Soler, Racic, Musah, Guedes, Gomez, Vallejo

Barcelona'da sakatlıkları devam eden Ansu Fati, Sergi Roberto ve Gerard Pique, kritik maçta forma giyemeyecekler. Valencia'da ise Kevin Gameiro ile Jasper Cillessen, sakatlık nedeniyle zorlu maçta takımını yalnız bırakacak isimler.