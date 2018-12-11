Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan ve gruptan lider çıkmayı garantileyen Barcelona Inter ile birlikte ikincilik mücadelesi veren Tottenham ile karşılaşacak. Rakibini deplasmanda oynadığı maçta 4-2 yenen Barcelona bu akşam prestij maçına çıkacak. Tottenham ise galibiyet bile yetmeyebilir. Ancak İngilizler Barça deplasmanında kazanmak istiyor. Inter ise iddiası bulunmayan PSV Eindhoven'u konuk edecek.

Barcelona - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nou Camp'ta oynanacak ve bu akşam 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 3'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Barcelona - Tottenham muhtemel 11'ler...

Barcelona: Cillessen, Semedo, Lenglet, Vermaelen, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Dembele, Haddadi, Coutinho

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Vertonghen, Walker, Eriksen, Winks, Rose, Alli, Moura, Kane

Messi kadroda...

1. Ter Stegen

2. Semedo

3. Piqué

4. Rakitic

5. Sergio

6. Denis Suárez

7. Coutinho

8. Arthur

9. Luis Suárez

10. Messi

11. Dembélé

13. Cillessen

15. Lenglet

18. Jordi Alba

19. Munir

22. Vidal

24. Vermaelen

26. Aleñá

27. Miranda