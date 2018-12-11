Barcelona - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda namağlup lider Barcelona ikincilik mücadelesi veren Tottenham'ı konuk edecek. Barcelona gruptan lider çıkmayı garantiledi. Peki, Barcelona - Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda lider durumda bulunan ve gruptan lider çıkmayı garantileyen Barcelona Inter ile birlikte ikincilik mücadelesi veren Tottenham ile karşılaşacak. Rakibini deplasmanda oynadığı maçta 4-2 yenen Barcelona bu akşam prestij maçına çıkacak. Tottenham ise galibiyet bile yetmeyebilir. Ancak İngilizler Barça deplasmanında kazanmak istiyor. Inter ise iddiası bulunmayan PSV Eindhoven'u konuk edecek.
Barcelona - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Nou Camp'ta oynanacak ve bu akşam 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 3'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Barcelona - Tottenham muhtemel 11'ler...
Barcelona: Cillessen, Semedo, Lenglet, Vermaelen, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Dembele, Haddadi, Coutinho
Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Vertonghen, Walker, Eriksen, Winks, Rose, Alli, Moura, Kane
Messi kadroda...
1. Ter Stegen
2. Semedo
3. Piqué
4. Rakitic
5. Sergio
6. Denis Suárez
7. Coutinho
8. Arthur
9. Luis Suárez
10. Messi
11. Dembélé
13. Cillessen
15. Lenglet
18. Jordi Alba
19. Munir
22. Vidal
24. Vermaelen
26. Aleñá
27. Miranda