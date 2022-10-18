Barcelona tarihinin en kötüsü Xavi!

Geçen sezon büyük eleştirilere maruz kalan Ronald Koeman'ın yerine Kasım 2021'de Barcelona'nın başına geçen teknik direktör Xavi Hernandez, şu ana kadar ilk 50 maçtaki performansıyla olumsuz anlamda kulüp tarihine geçti. İspanya Ligi La Liga'da liderliği El Clasico'da Real Madrid'e deplasmanda 3-1 kaybederek kaptıran Barça'da Xavi, Katalan devinin yakın tarihteki hocaları arasında en az galibiyet elde eden ismi unvanını elde etti. Kulübün efsane oyuncuları arasında yer alan 42 yaşındaki futbol adamı, bu süreçte 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Koeman bile daha iyi...

Xavi'den önce görevde olan Koeman, 33 kez sahadan zaferle ayrılırken, 7 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. An itibarıyla 25 puanlı Real'in 3 puan gerisinde olan Barça'da Xavi, Bernabeu'daki hezimet sonrasında ise "Yenilgiyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. İlk yarıda kötü değildik. İkinci yarı oyunun hakimi oldular ama değişikliklerle dengeyi sağladık. Bizden çok daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Onlar da bizim kötü anlarımızdan iyi yararlandılar" ifadelerini kullandı.



