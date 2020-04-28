Barcelona tarihe geçti! Tam 1 milyar Euro...

İspanya'nın ve Avrupa'nın en önemli ekiplerinden birisi olan Barcelona, geliriyle dikkat çekti. Transfer gelirleri de dahil olmak üzere toplamda 1 milyar Euro'nun üzerinde kazancı olan Katalan ekibi, bu sınırı geçen ilk futbol kulübü olmayı başardı.

Transfer gelirleri dışında Barcelona'nın maç günü gelirleri, naklen yayın hakları ve ticari kazançlarından toplamda 840 milyon 800 bin Euro'luk geliri kayıtlara geçti. Buna karşın Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibi ise, 2019 yılında borçlarını 70 milyon Euro azaltarak, mali yapısı en güçlü kulüp unvanını kazandı. Aktif Bank'ın hazırladığı Covid-19 öncesi ve sonrasında futbol ekonomisi raporunda açıklanan rakamlara göre, Premier Lig'de bu sezon için ön görülen gelir ise, rakiplerini geride bıraktı.

Premier Lig'in toplam geliri 6 milyar Euro olarak hesaplandı. Bunun dışında 5 büyük ligin naklen yayın gelirleri de raporda yer aldı. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa Ligi'nde naklen yayın gelirleri toplam 8.1 milyar Euro olarak belirtildi.

İHA