La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, kendi sahasında Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken maçın en çok konuşulan olayı ise ev sahibi ekibin tribünlerinden rakip takım futbolcusu Antoine Griezmann'a edilen küfürlerdi.

Geçtiğimiz yaz Katalan ekibine transferi gündemde olan ancak daha sonrasında Atletico ile sözleşme yenileyen Fransız golcü, adının stat hoparlöründen anons edildiği andan itibaren Camp Nou tribünlerinin ıslıklarına ve yuhalamalarına maruz kaldı. Barça taraftarları, yıldız futbolcu için ayrıca "B** kafası Griezmann! Camp Nou'dan defol!" tezahüratında bulundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler