2018 yazında Dinamo Zagreb'den Stuttgart'a transfer olan Sosa, 2020/21 sezonunda Stuttgart ile Bundesliga'da çıktığı 26 maçta 10 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

24 yaşındaki oyuncu, Alman ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşme yenilese de takımın küme düşmesi durumunda sözleşmesinde 25 milyon avroya serbest kalma maddesi bulunuyor.

Alman basınında yer alan habere göre, Sosa ara transfer döneminde birçok Avrupa kulübünden teklif alsa da Stuttgart'ın kümede kalma mücadelesine yardımcı olmak için kulüpte kalmak istediği iddia edildi.

Borna Sosa'nın Stuttgart'ın olası küme düşme durumunda takımdan ayrılacağı çıkan haberler arasında.