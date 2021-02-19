Barcelona Futbol Takımı Avrupa'da sevilen ve birçok taraftarı olan bir takımdır. Avrupa'nın en büyük statlarından birine sahiptir. Aynı zamanda bu stat özel tasarımı ile de dikkat çekicidir.

Barcelona Stadı'nın adı nedir?

Barcelona Futbol takımının adı tüm dünyada spor camiası tarafından Camp Nou olarak bilinmektedir. Bu isim ile anılmasının sebebi Katalan dilinde bu sözcüklerin anlamının Yeni Saha olmasıdır. Bu anılan isme rağmen farklı bir resmi adı vardır. Barcelona Futbol Takımının stadının resmi adı Estadi Del Futbol Club Barcelona yani FC Barcelona Stadyumudur.

Barselona maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Barcelona Futbol kulübü maçlarını sözü edilen Camp Nou ya da diğer adıyla Estadi Del Futbol Club Barcelona stadında yapmaktadır. Barcelona Futbol takımının eski stadyumu küçük gelip büyütme yapılamayınca yenisinin yapılmasına karar verilmiştir. 1954’de başlayan Camp Nou adıyla ünlenen Barselona stadının yapımı 1957 de tamamlanmış ve açılışı yapılmıştır.

Bu stat aynı zamanda Katalonya Milli Takımının maçlarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Barcelona Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

1982 de yapılacak olan FIFA Dünya Kupası maçları için geçici olarak seyirci kapasitesini 125.000 e çıkarılmıştır. Kupa sonrasında yasalar gereği kapasitesi yine düşürülmek zorunda kalınmıştır. Ama 2010 yılında yine kapasite arttırılıp oturma yerleri yenilenmiştir. Bu arada kapasitesi 100.000 sınırına çıkarılmıştır.

Halen kapasitesi 100.000 olmasına rağmen 15.000 daha arttırılması istenmektedir. Eğer bu planlandığı gibi başarılırsa Estadi Del Futbol Club Barcelona adlı ama halk arasında Camp Nou adıyla anılan stat Avrupa’nın en büyük üçüncü stadı olabilecektir. Bir ve ikinci sırada ise May Day Stadyumu ile Salt Lake Stadyumu vardır.