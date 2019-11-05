Barcelona - Slavia Prag canlı | Barça - Prag canlı izle
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda yer alan lider Barcelona, son sırada bulunan Slavia Prag'ı konuk ediyor. Kupanın favorileri arasında yer alan Katalan ekibi, evinde 3 puana ulaşıp yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Konuk ekip Prag ise deplasmanda mucize peşinde. Barcelona - Slavia Prag maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kupanın favorilerinden Barcelona, taraftarı önünde Slavia Prag'ı konuk ediyor. Hafta sonu Levante'ye 3-1 kaybeden Barça, Prag'ı geçerek moral depolamak istiyor. 1 puanla son sırada yer alan Slavia Prag ise deplasmanda sürpriz yapmak için mücadele ediyor. Camp Nou'da oynanan mücadele TSİ 20.55'te başladı. Michael Oliver'ın yönettiği mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.
Barcelona - Slavia Prag CANLI İZLE
SIRADAKİ GOLÜ KİM ATAR? MUHTEŞEM ORANI GÖRMEK İÇİN TIKLA
Barcelona - Slavia Prag ilk 11'ler:
Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Vidal, Messi, Griezmann, Dembele
Slavia Prag: Kolar, Coufal, Kudela, Frydych, Boril, Masopust, Traore, Soucek, Stanciu, Sevcik, Olayinka
Barcelona'da Luis Suarez, Slavia Prag'ta ise David Hovorka sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen isimler. Grubun diğer mücadelesinde 4 puanla Borussia Dortmund ile İnter, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşacak.