Barcelona - Slavia Prag canlı | Barça - Prag canlı izle

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kupanın favorilerinden Barcelona, taraftarı önünde Slavia Prag'ı konuk ediyor. Hafta sonu Levante'ye 3-1 kaybeden Barça, Prag'ı geçerek moral depolamak istiyor. 1 puanla son sırada yer alan Slavia Prag ise deplasmanda sürpriz yapmak için mücadele ediyor. Camp Nou'da oynanan mücadele TSİ 20.55'te başladı. Michael Oliver'ın yönettiği mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Barcelona - Slavia Prag ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Nelson Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Vidal, Messi, Griezmann, Dembele

Slavia Prag: Kolar, Coufal, Kudela, Frydych, Boril, Masopust, Traore, Soucek, Stanciu, Sevcik, Olayinka

Barcelona'da Luis Suarez, Slavia Prag'ta ise David Hovorka sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen isimler. Grubun diğer mücadelesinde 4 puanla Borussia Dortmund ile İnter, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaşacak.