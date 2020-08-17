Son dakika...Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı. Son olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında Bayern Münih'e 8-2 gibi tarihi bir yenilgi alan 61 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrıldı.

Real Betis'in başında gösterdiği performans ile Barcelona'ya gelen Setien yaklaşık 7 ay görev yapabildi. Lig şampiyonluğunu ezeli rakip Real Madrid'e kaptıran Setien yönetimindeki takım, Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça ağır bir yenilgi ile elenmişti

Barcelona'da yeni teknik direktör adayları içinde en güçlü ismin Ronald Koeman olduğu öğrenildi.



