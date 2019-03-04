Katalan devi Barcelona, altyapısından yetiştirdiği 24 yaşındaki ön libero Sergi Samper'in sözleşmesini bugün resmen feshetti. Bu sezon yalnızca 1 maçta forma şansı bulabilen İspanyol futbolcuyla ilgili duyuru kulübün resmi internet sitesinden yapıldı.

Açıklamada Samper'e kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dilenirken oyuncu için yarın öğle saatlerinde bir veda töreni düzenleneceği belirtildi. İspanyol basını ise Barça'dan ayrılan oyuncunun yeni adresinin Andres Iniesta ve David Villa'nın da formasını giydiği Japon ekibi Vissel Kobe olacağını öne sürdü.

2016 yazında A takıma yükselen Samper, sırasıyla Granada ve Las Palmas'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Ocak 2018'de Barça'ya geri dönmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler