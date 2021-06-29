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Barcelona, Sergi Martinez'in sözleşmesini uzattı

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu ikincilikle tamamlayan Barcelona, kadrosunda yer alan isimlerden Sergi Martinez'in sözleşmesini uzattı.

29 Haziran 2021, Salı 10:59 Son Güncelleme:
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Barcelona, Sergi Martinez'in sözleşmesini uzattı

Turkish Airlines EuroLeague'de geride bıraktığımız sezonu temsilcilerimizden Anadolu Efes'e finalde kaybederek ikinci sırada tamamlayan Barcelona, yeni sezonun kadrosu adına çalışmalara başlamış durumda. Barcelona, ilk olarak kadrosunda yer alan isimlerden Sergi Martinez'in sözleşmesini uzattı. 

Barcelona, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2023-24 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. 

Geride bıraktığımız sezonda Barcelona formasıyla 26 EuroLeague maçına çıkan Martinez; 1.9 sayı, 2.1 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı. 

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