Barcelona, Ronaldinho için veda maçı düzenleyecek

AS gazetesindeki habere göre Ronaldinho ve kulüp yetkilileri tarih ve konsept belirlemek için bir araya geldi. 2020'nin Mart ayında, özellikle de Ronaldinho'nun doğum günü olan 21 Mart'ta düzenlenecek bir organizasyon söz konusu. Ayrıca bu tarih her yıl bahar ayının başladığı gün.

Organizasyonda karşı karşıya gelecek takımların ise Ronaldinho'nun arkadaşları ve Barcelona efsaneleri olarak ayrılması planlanıyor. Her iki tarafta da oynayacak bazı oyuncular olacak ve onlardan biri şüphesiz Lionel Messi. Messi henüz kariyerinin başındayken Ronaldinho tarafından büyük destek görmüş ve iki isim birlikte inanılmaz işler yapmıştı.

2003 yılında 32 milyon euro'ya PSG'den Barcelona'ya transfer olan Ronaldinho, o dönem Manchester United'ın kapısından dönmüştü. Eğer Barcelona, Ronaldinho'yu ikna etmiş olmasa Ronaldinho ile Messi'yi asla bir arada izleyemeyecektik. Onun yerine Ronaldinho ile Ronaldo'yu izleyecektik.

Fakat iki Güney Amerikalı, Barcelona forması altında buluştu ve Ronaldinho, Messi için büyük bir şans oldu. Hatta öyle ki Messi, Barcelona'daki profesyonel kariyerinde attığı ilk golü Ronaldinho'nun pasıyla attı.

Şimdiyse hem Barcelona'nın hem Messi'nin hem de futbolun Ronaldinho için yapacağı son bir eğlence olacak: Veda maçı. Ronaldinho'nun eşsiz yeteneğini son defa izleyeceğiz.