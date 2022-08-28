Barcelona - Real Valladolid maç sonucu: 4-0

İspanya La Liga'nın 3. hafta mücadelesinde Barcelona sahasında Real Valladolid'i konuk etti. Robert Lewandowski'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Barcelona rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça etkili başlayan Barcelona, 24. dakikada Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti. 43. dakikada Pedri farkı 2'ye yükseltirken, Katalan ekibi devreye 2-0 önde girdi. 65. dakikada yeniden sahneye çıkan Lewandowski fileleri havalandırmayı başardı. 90+2. dakikada ise Sergi Roberto maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte henüz galibiyeti olmayan Real Valladolid 1 puanda kaldı. Barcelona ise puanını 7'ye yükseltti.







